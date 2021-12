Palermo, zero vittorie negli scontri diretti: col Monopoli per invertire il trend

La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma domenica 5 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera"

"Gli scontri in alta quota, finora, non hanno dato granché al Palermo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Domenica 5 dicembre, alle ore 20:30, la squadra di Giacomo Filippi affronterà in casa il Monopoli. Gli uomini di Alberto Colombo, reduci dalla vittoria conquistata contro la Paganese, occupano attualmente il secondo posto della classifica del Girone C, ad un punto di distanza dai rosanero. Pertanto, è un vero e proprio scontro diretto quello in programma fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". E fin qui il Palermo non è ancora riuscito a conquistare i tre punti contro le rivali. Con le pretendenti alla promozione in Serie B, infatti, la compagine siciliana ha ottenuto soltanto due pareggi (in casa con Catanzaro e Avellino) e una sconfitta contro la Turris in trasferta. Ragion per cui, contro il Monopoli (che il Palermo ha già battuto in Coppa Italia di Serie C), De Rose e compagni"dovranno cercare di invertire la rotta intrapresa in questo tipo di sfide", si legge. Sia per non perdere ulteriore terreno, sia per la classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti con una di queste squadre.