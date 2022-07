Palermo, Zaccardo: “Mi auguro che torni in A quanto prima. Il segreto promozione…”

Le dichiarazioni dell'ex difensore del Palermo

Parola a Cristian Zaccardo. L'ex difensore di Palermo e Milan è intervenuto ai microfoni di Tmw per esprimere la propria opinione circa il futuro di Paulo Dybala e in merito alla sua speranza in chiave rosanero. Di seguito, le dichiarazioni di Zaccardo.

PALERMO- "È inutile negare che ho sempre un occhio di riguardo per il Palermo. Spero che chi ha il potere di decidere di fare grande il Palermo possa farlo. Mi auguro che torni in Serie A quanto prima. Il campionato di B sarà ancora più competitivo dell’anno scorso, ci sono piazze importanti. Il Palermo deve comprare giocatori funzionali e costruire la promozione in maniera graduale”.

DYBALA- "È un giocatore importantissimo. Utile a tutte le squadre. Poi ci sono dinamiche di salario, certi parametri che non sono accessibili a tutti. Alzerebbe il tasso qualitativo di qualsiasi squadra. All’Inter per il modulo non lo vedrei. Ma in Napoli, Roma e Milan per il sistema di gioco lo vedrei bene”.