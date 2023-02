Palermo, workshop sulla tutela dei minori: il club e le giovanili incontrano la FIGC

Secondo appuntamento dell'iniziativa "Tutela dei minori: facciamo gioco di squadra", che rientra nell’ambito del progetto educativo Evolution Programme e lanciata dalla FIGC. Nella giornata di oggi nella sala convegni del Comitato Regionale Sicilia , si sono riuniti i dirigenti del Palermo FC con tutti gli atleti delle giovanili e loro famiglie, affrontando il tema dello sport come strumento per la protezione dei minori e dei più deboli, grazie al ruolo fondamentale della famiglia.

"Sono importanti momenti di confronto e interazione, soprattutto quando interviene una delle componenti essenziali nella crescita del calciatore e più in generale del ragazzo/a: la famiglia rappresenta la prima e più importante agenzia educativa della nostra società, insieme alla scuola e alla società sportiva. La presenza dei genitori la ritengo di fondamentale importanza: a tal proposito, noi come Settore Giovanile e Scolastico ogni mese organizziamo una riunione con i rappresentanti dei genitori delle società giovanili per informarli sull'attività". Queste le dichiarazioni del coordinatore federale, Stefano Valenti, nel corso dell'evento, come si legge sul sito ufficiale della FIGC.