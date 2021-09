Palermo Women, si rinforza il centrocampo: arriva Benedetta La Mattina

Altro acquisto in casa Palermo Women con un ulteriore tassello che si va a inserire nello scacchiere di Antonella Licciardi

L'ultimo acquisto ufficializzato dalla compagine del capoluogo femminile è quello di Benedetta La Mattina, ragazza classe '96 che torna in rosanero dopo l'esperienza in prestito al Monreale. Centrocampista molto duttile, coriacea, che non tira mai indietro la gamba, un innesto importante in un reparto che necessita grande grinta e abnegazione per poter ben figurare in un campionato tosto come quello di Serie B. In questa stagione aveva già avuto modo di vestire i colori rosanero nella parte finale del preliminare di Coppa Italia contro il Sassari Torres.