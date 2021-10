Palermo Women, prima vittoria in Serie B: Cesena sconfitto

La vittoria di oggi permette alle ragazze di Antonella Licciardi di centrare il primo successo stagionale che potrebbe essere un importante trampolino di lancio per il proseguo del campionato

Il Palermo Women si sblocca in campionato, trova la prima vittoria battendo un buon Cesena nella sfida odierna. Le rosanero provano a lasciarsi alle spalle l'avvio di campionato complicato in cui avevano raccolto un solo punto in classifica. Sfida combattuta che la squadra di casa ha vinto di misura grazie alla rete al ventesimo del secondo tempo di Maria Cusmà. Il Cesena ha l’occasione per pareggiare grazie ad un calcio di rigore concesso per l'atterramento in area di Elena Casadei, ma dal dischetto Eleonora Petralia sbaglia calciando il pallone sopra la traversa. Prossimo impegno per le rosanero in casa del Cittadella vittorioso oggi fuori casa contro il Cortefranca Calcio.