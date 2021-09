Palermo women, Licciardi: “Paghiamo una disattenzione. Felici del pubblico”

Le dichiarazioni dell'allenatrice del Palermo femminile dopo la sconfitta di misura nell'esordio in coppa Italia contro il Sassari Torres

Il Palermo women ha aperto oggi ufficialmente la stagione sfidando nel turno preliminare di Coppa Italia il Sassari Torres. La formazione rosanero si è arresa di misura per 1-0, a causa di una disattenzione che è costata cara alle ragazze di Antonella Licciardi. Proprio il tecnico delle siciliane ha parlato in conferenza stampa nel postpartita mostrando grande amarezza per la sconfitta nel finale.