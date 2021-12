Palermo Women, festa in casa rosanero: Giada Pellegrino Cimò in nazionale under 16

Il Palermo femminile può festeggiare la convocazione per uno stage in nazionale under 16 di Giada Pellegrino Cimò

Mediagol (rdf) ⚽️

Il Palermo Women è stato uno dei progetti più interessanti su cui la nuova proprietà ha deciso di puntare. Le ragazze allenate da Antonella Licciardi stanno prendendo parte in questa stagione al campionato di Serie B, dove nonostante le difficoltà iniziali le siciliane si stanno difendendo, lottando in ogni partita sempre al massimo. Le soddisfazioni in casa Palermo non tardano ad arrivare, con il lavoro che è stato svolto sul lungo periodo che sta portando ai suoi frutti, con diverse ragazze che sono osservate speciali dai tecnici federali e potrebbero essere chiamate in futuro per difendere i colori azzurri.

Il Palermo femminile con un post sui social ha annunciato che la giocatrice Giada Pellegrino Cimò è stata convocata per uno stage con la nazionale italiana under 16. Lo stage è in programma da domenica 12 a giovedì 16 dicembre: le Azzurrine si alleneranno presso il centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove affronteranno sei sedute di allenamento con il tecnico Jacopo Leandri.

Di seguito il messaggio pubblicato sui social dalla società rosanero per omaggiare la giocatrice.