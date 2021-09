Palermo Women, colpo Ciccarelli: a centrocampo l’esperta ex Benevento e Ternana

Il Palermo Women si arricchisce di un altro tassello d'esperienza a centrocampo. In rosanero è approdata l'ex di Ternana e Benevento, Carmela Ciccarelli. Per l'esperta centrocampista tante presenze in Serie C e Serie B anche con il Napoli Femminile

Continua la campagna trasferimenti anche per quanto riguarda il mercato del Palermo Women.

In rosanero è approdata l'esperta centrocampista Carmela Ciccarelli, classe 1995 originaria di Mugnano di Napoli. Per la ventiseienne campana tanta esperienza tra Serie C e Serie B, con una partentesi anche nel futsal in Serie A Nazionale con il Women Napoli C5.

L'esordio in cadetteria è con la maglia del Domina Neapolis dove a 19 anni calca i campi della seconda divisione di calcio italiana per poi avere una breve avventura al Napoli Femminile nel 2017, sempre in Serie B. Con la maglia del Benevento, conquista il Campionato Regionale di Eccellenza. Scalata che varrà per l'esperta centrocampista il ritorno in Serie C con la Ternana e ora, in Serie B, con la casacca del Palermo Women, durante la quale ha già dato prova delle sue qualità tattiche nel corso del match d'esordio del 4 settembre nella sconfitta del preliminare di Coppa Italia contro il Sassari Torres.

Il Palermo Woman adesso si concentrerà sul campionato di serie B dove il prossimo 12 settembre esordirà in casa delle Pink Sport Time di Bari, match durante il quale, il supporto del nuovo innesto rosanero, potrà incidere a favore delle ragazze guidate dal tecnico Antonella Licciardi.