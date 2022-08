Palermo, volti nuovi per Corini: Stulac, Di Mariano e Bettella, new look per i rosa

Stulac atteso a Boccadifalco per il primo allenamento con il Palermo FC di Corini

Mediagol ⚽️

"Mezza squadra rifatta in una settimana. Letteralmente, o quasi, perché tra acquisti ormai effettuati e altri in programma, il Palermo sta lavorando su cinque colpi in entrata" - apre così il focus di mercato sull'edizione odierna del "Giornale Di Sicilia".

Leo Stulac con ogni probabilità arriverà oggi al "Tenente Onorato" di Boccadifalco per svolgere il primo allenamento agli ordini del tecnico del Palermo FCEugenio Corini. Di Mariano, attaccante esterno classe 1996 proveniente dal Lecce, deve completare le visite mediche, ma l'ufficialità del trasferimento in maglia rosanero è arrivata nella giornata di ieri, attraverso una nota diramata dal club salentino. Per Bettella, difensore classe 2000 di proprietà del Monza si attende il completamento dell’iter burocratico per il trasferimento in Sicilia, con il difensore che approderà al club rosanero della galassia City Football Group con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del Palermo.

Corini si prepara dunque ad accogliere tre nuovi arrivi: Stulac a centrocampo, Bettella in difesa e Di Mariano in attacco. Quanto basta per rivoltare come un calzino la sua squadra e passare al 4-3-3 che aveva in mente già al momento dei colloqui con la dirigenza rosanero e con il management targato City Football Group - scrive il noto quotidiano.

Ancora distanti Palermo ed Ascoli per il centrocampista Dario Saric, altro principale obiettivo messo nel mirino da Rinaudo e Zavagno. L’offerta giunta dal club di viale del Fante è la più elevata dal punto di vista economico (tra il milione e gli 1,5 milioni di euro) - riporta il GdS -, ma i bianconeri non gradirebbero la cessione del giocatore ad una squadra di Serie B, potenzialmente una concorrente. L’unica concorrenza concreta dalla Serie A è quella della Cremonese, ma il Palermo sembra essere in vantaggio, nonostante tutto. Oltre Saric anche Jacopo Segre, centrocampista classe 1997 per il quale il Palermo ha raggiunto l'accordo totale con l'entourage del giocatore e con il Torino, che dopo il rientro del caso Lukic tra i granata ha dato l'ok per il trasferimento del venticinquenne ex Chievo e Perugia in maglia rosanero.

Saric e Segre andrebbero dunque a completare un centrocampo in cui Stulac è pronto a prendere le chiavi della cabina di regia, in un 4-3-3 nuovo di zecca con Bettella che andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato e Di Mariano chiamato a sfatare il tabù del "profeta in patria". Tre volti nuovi, più altri due da aggiungere, per un Palermo che in pochi giorni sta subendo una sostanziale metamorfosi - chiude il noto quotidiano.