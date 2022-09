Palermo, vita dura per i “picciotti”: da Accardi e Crivello a Di Mariano

"Alla continua ricerca del profeta in patria. Anche chi vince, a Palermo, porta il peso di essere palermitano", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Ne sanno qualcosa Accardi e Crivello, ai quali la doppia promozione ottenuta in rosanero non è servita a garantirsi qualcosa. "Imporsi a Palermo, per chi a Palermo c'è nato, è sempre più difficile", si legge.