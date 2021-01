PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA, PROBABILI FORMAZIONI: LE SCELTE DI BOSCAGLIA

Il Palermo cerca il bis nel match in programma domenica pomeriggio contro la Virtus Francavilla.

Alle ore 12.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Dopo vittoria conquistata in extremis contro la Cavese grazie alla rete messa a segno al minuto 92 da Nicola Rauti, la compagine rosanero torna, dunque, a giocare fra le mura amiche. Un impegno sì insidioso, ma comunque ampiamente alla portata di una squadra costruita per centrare almeno l’obiettivo playoff.

Tre punti e tanta fatica. Una prestazione, quella offerta da Alberto Pelagotti e compagni, che conferma ancora una volta vizi e virtù di questa squadra che, comunque, ha mostrato carattere nei minuti finali.

Roberto Boscaglia e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Almici e Marconi. L’esterno basso ex Hellas Verona, che è già tornato a correre, tornerà in campo solo nel mese di febbraio. Il centrale ex Monza, alle prese con una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro, potrebbe recuperare per la partita contro il Teramo. Floriano e Corrado, invece, torneranno a disposizione del tecnico già per la gara contro i pugliesi.

Al cospetto degli uomini di Bruno Trocini, Boscaglia confermerà ancora una volta il 4-3-3. Un assetto probabilmente più congruo alle caratteristiche della rosa attualmente a sua disposizione. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Davanti a Pelagotti, Somma e Lancini formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Accardi e Crivello agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, davanti alla difesa, potrebbe ritrovare una maglia da titolare Palazzi, con Odjer e Luperini a fungere da mezzali. Uno tra Lucca e Saraniti troverà spazio dal primo minuto (il classe 2000 è il favorito), mentre Rauti, Valente e Kanoute sono in lotta per occupare gli altri due posti a disposizione e completare così il tridente.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Virtus Francavilla.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Somma, Crivello; Odjer, Palazzi, Luperini; Kanoute, Rauti (Valente), Lucca.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

Indisponibili: Almici, Marconi.

Squalificati: nessuno.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino, Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Castorani, Franco, Di Cosmo, Nunzella; Puntoriere, Vazquez.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.