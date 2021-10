Palermo-Virtus Francavilla, dubbi e scelte di Filippi: le probabili formazioni

La sfida tra Palermo e Virtus Francavilla è in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio "Renzo Barbera"

Il Palermo cerca il riscatto nel match in programma mercoledì sera contro la Virtus Francavilla. Alle ore 21:00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la sconfitta rimediata sul campo della Turris. Una prestazione abulica e calcisticamente imbarazzante, quella offerta dalla compagine rosanero al "Liguori", che ha perso ulteriore terreno nei confronti del Bari, capolista del torneo a quota 23 punti.