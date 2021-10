Palermo-Virtus Francavilla, domani Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla, nel turno infrasettimanale valido per 10ª giornata del girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it

Il Palermo dopo l'imbarazzante sconfitta rimediata contro la Turris, si appresta ad affrontare la Virtus Francavilla. Test importante per i rosanero, chiamati a dover riscattare il ko esterno dell'Amerigo Liguori di Torre del Greco. Il match contro la formazione pugliese guidata da Roberto Taurino sarà un banco di prova importante per capire se la formazione siciliana può effettivamente ambire a lottare per le posizioni di vertice e alimentare le speranze di promozione in Serie B. Intanto domani, martedì 19 ottobre, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma mercoledì sera, alle ore 21.00, allo Stadio "Renzo Barbera", nel turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del Girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 13.30.