Palermo-Virtus Francavilla 1-0: Valente suggella il dominio rosa, la squadra di Boscaglia padrona del campo. Commento primo tempo

Cercasi continuità di prestazioni e risultati per salire di slancio sulla giostra dei playoff.

Il blitz esterno ai danni della Cavese ha portato in dote un pizzico di ottimismo ed una serie di indicazioni tecnico-tattiche piuttosto significative.

Boscaglia archivia temporaneamente il il 4-2-3-1, in attesa di eventuali nuove risultanze, figlie magari della sessione invernale di calciomercato o di inedite e sorprendenti evoluzioni dei suoi uomini sul rettangolo verde.

Al “Barbera” arriva la Virtus Francavilla ed i rosanero si dispongono suol manto erboso con il 4-3-3 già testato nelle ultime uscite.

Pelagotti tra i pali, accardi e Crivello esterni bassi con Lancini e Somma a formare il tandem di centrali nel cuore della retroguardia. Palazzi funge da playmaker con Odjer e Luperini schierati da intermedi in zona mediana, Kanoutè e Valente larghi sostengono il terminale boa, Lorenzo Lucca, nel tridente offensivo.

Il primo gol, magnifico e dal valore inestimabile, lo firma idealmente la squadra di casa che indossa la classica maglia rosa da gara con la scritta Peter Pan in luogo dei cognomi dei calciatori. Iniziativa lodevole, di grande spessore umano e sociale, a sostegno dell’omonimo asilo nido incendiato qualche giorno fa nel capoluogo siciliano.

I rosanero partono con piglio e veemenza, il divario complessivo tra le due formazioni appare subito piuttosto evidente.

Pallino del gioco in mano lla formazione di Boscaglia, che tesse la sua tela in modo lineare e fluido, imponendo un buon ritmo in sede di circolazione della sfera e sfruttando come di consueto l’ampiezza per allargare le maglie avversarie.

Monologo rosanero con occasioni in serie:Kanoute e Valente imperversano sulle rispettive corsie, creando superiorità numerica e pericoli a ripetizione per gli ospiti. Lucca, Valente, Kanoute, ancora Valente. Il Palermo spinge forte, la Virtus Francavilla arranca. La logica conseguenza è il vantaggio per la banda Boscaglia che arriva al minuto trentasette, Valente si produe in percussione, salta due uomini e scarica un destro secco dal limite che trova impreparato Crispino. Lucca impegna ancora il portiere ospite con una conclusione al volo in pieno recupero. Una prima frazione a senso unico si chiude con il Palermo meritatamente in vantaggio.