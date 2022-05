Palermo-Virtus Entella, verso il match del Barbera: altri 1000 biglietti disponibili

Altri 1.000 biglietti disponibili per il match di ritorno tra Palermo e Virtus Entella. Il dato aggiornato sui tagliandi emessi è di 31.000 posti venduti. Di seguti tutte le info su orario e settori che saranno sbloccati a partre dalle 19.00 di...

Mediagol ⚽️

Cresce l'attesa e l'entusiasmo tra i tifosi rosanero in vista del match di ritorno in programma sabato 21 maggio alle ore 21.00 allo Stadio "Renzo Barbera", dove il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Virtus Entella nel secondo atto della sfida promozione dei playoff di Serie C.

Dopo il successo esterno della compagine rosanero al "Comunale" di Chiavari per 2-1, a poco più di ventiquattro ore dall'avvio della messa in vendita dei biglietti per il retourn match del Barbera, sono stati già venduti 31.000 biglietti per la gara casalinga di sabato sera. Dei titoli emessi circa 3.200 sono stati venduti con diritto di prelazione, destinato agli abbonati della stagione di Lega Pro 2021-2022.

Intanto il club di viale del Fante rende noto che a partire dalle 19.00 di questa sera, saranno sbloccati e messi adisposizione per la vendita oltre 1000 posti a visibilità ridotta in curva nord, curva sud e Tribuna coperta. Il prezzo dei tagliandi sarà lo stesso dei posti normali già venduti nel medesimo settore.

Con ogni probabilità altri piccoli lotti residui potrebbero essere messi in vendita nella giornata di sabato, ma ciò dipenderà dall'eventuale numero di posti rimasti invenduti non in vendita libera. Seguiranno aggiornamenti...