Palermo-Virtus Entella, ultimi 200 biglietti in vendita per la gara playoff

Il club di viale Del Fante ha comunicato che a partire dalle ore 13.30 saranno messi in vendita gli ultimi 200 biglietti per il match tra Palermo e Virtus Entella

"Attenzione! Dalle 13.30 disponibili gli ultimi 200 posti in assoluto, tra gradinata e curve!", così il club di Viale del Fante tramite i propri canali social. Il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Virtus Entella nel ritorno dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro in un Renzo Barbera completamente gremito di cuori rosanero pronti a supportare Brunori e compagni. Sarà caccia al biglietto, dunque, in queste ultime ore prima del fischio d'inizio di Palermo-Virtus Entella.