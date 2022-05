Palermo-Virtus Entella, Santana: “Adesso 45 minuti di fuoco. Floriano e Valente…”

Le dichiarazioni del collaboratore tecnico, Mario Santana nell'intervallo di Palermo-Virtus Entella, con il risultato fermo sullo 0-0

"Dobbiamo migliorare qualcosa nell'ultimo passaggio e sfruttare le occasioni. Una partita importante per entrambi, sarà ancora più maschia nella ripresa. Ancora manca tanto, ci aspettano 45 minuti di fuoco. La gente si merita grandi palcoscenici. Uno stadio così pieno è meraviglioso, speriamo di ripagarli. L'Entella è una grande squadra, davanti ha dei giganti che ci mettono in difficoltà. Dobbiamo stare concentrati ed evitare errori. Floriano e Valente stanno facendo fatica a saltare l'uomo, spero che nel secondo tempo possano fare meglio per mettere in difficoltà gli avversari. Brunori sta bene e ha recuperato, si vede. Soleri? Penso che il mister sicuramente lo schieri, poi io per ora non sono negli spogliatoi ad ascoltarlo (ride ndr). Quando entra dà sempre il suo contributo