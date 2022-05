Palermo-Virtus Entella, Nardini: “Pronti per la B? Il nostro un lungo percorso…”

Prima dell'inizio del match tra Palermo e Virtus Entella ha parlato il vice allenatore rosanero, Mauro Nardini

"Il pubblico già l'altra volta è venuto numeroso. L'altra volta abbiamo un po' sofferto. Speriamo di esprimere il nostro gioco, davanti a 32mila persone. Speriamo di superare le emozioni e di fare una grande partita. In questo momento siamo avvantaggiati ma non dobbiamo cullarci. Vogliamo vincere anche per la nostra autostima senza fare calcoli. Feralpisalo? Intanto pensiamo a questa partita. Loro li abbiamo già visti ma oggi c'è l'Entrlla, abituata a grandi partite. Il Palermo pronto per la b? Ci stiamo allenando bene. Speriamo che questa gara possa essere un ulteriore passo del nostro cammino. Percorso lungo ma dobbiamo percorrerlo a fondo".