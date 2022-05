Palermo-Virtus Entella, missione Serie B: la squadra di Baldini si qualifica se…

Risultati e combinazioni possibili in linea con il regolamento che consentirebbero al Palermo di qualificarsi alle Final Four dei playoff promozione di Serie C, nel match di ritorno contro la Virtus Entella

Di Simone Ciappa

Dopo il successo per 2-1 del "Comunale" di Chiavari, il Palermo di Silvio Baldini sembra aver messo una seria ipoteca in chiave qualificazione alle Final Four dei playoff di Serie C 2021-2022.

Sabato 21 maggio, alle alle 21.00, andrà in scena il match di ritorno conto la formazione biancoceleste guidata da Gennaro Volpe al "Renzo Barbera". L''impianto di Viale del Fante si prepara a registrare un nuovo record di presenze sugli spalti, dopo il primo sold out stagionale in occasione della sfida casalinga contro la Triestina. Il successo esterno maturato nella gara d'andata contro la Virtus Entella ha alimentato ulteriormente l'entusiasmo dei tifosi rosanero che gremiranno lo stadio per sostenere la compagine di Baldini nel retour match del 21 maggio.

In virtù del successo conquistato in Liguria, la squadra rosanero ha a disposizione due risultati utili (vittoria e pareggio) e, in ragione dello status di testa di serie, accederebbe alle semifinali dei playoff promozione di Lega Pro anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto.

Contro la formazione di Pellizzer e compagni il Palermo di Baldini accede al turno successivo nelle seguenti ipotesi.

1. vince sulla formazione di mister Gennaro Volpe con qualsiasi risultato

2. pareggia al Barbera con qualunque combinazione numerica di gol messi a segno da entrambe le squadre;

3. Perde di misura, quindi con un solo gol di scarto, con qualsiasi punteggio (0-1, 1-2 , 2-3, 3-4...)