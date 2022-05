Palermo-Virtus Entella, Mirri: “Il Barbera dodicesimo uomo in campo. Baldini…”

Ha parlato il presidente rosanero, Dario Mirri in seguito al passaggio del turno del Palermo tramite il 2-2, ai danni dalla Virtus Entella

"Queste immagini sono di un bello indescrivibile, di più non si può. Tutto ciò è incredibile. L'Entella è una squadra fortissima e non aveva nulla da perdere. Meritavamo un gol nel primo tempo. questa squadra ha qualcosa in più il cuore, grazie anche a mister Baldini. Il Barbera è il dodicesimo uomo in campo. Dopo lo 0-2 a un quarto d'ora dalla fine in qualsiasi altro stadio una squadra non si sarebbe qualificata. Io più contento da presidente o da tifoso? Da tifoso, assolutamente. L'entusiasmo l'ha portato la squadra, non io che ho fatto solo il mio dovere. Ho fatto quello che vogliono i palermitani"