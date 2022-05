Palermo-Virtus Entella: il sogno Serie B passa dal Barbera. La città ha già vinto

Manca sempre meno al match tra Palermo e Virtu Entella, che questa sera si sfideranno in un Barbera da record. Oltre 32.000 gli spettatori presenti, pronti a supportare e spingere la formazione di Baldini verso la Final Four contro la FeralpiSalò

E' il giorno di Palermo - Virtus Entella , match di ritorno del secondo turno Nazionale dei playoff Serie C . Alle 21.00 la sfida tra la formazione rosanero guidata da Silvio Baldini e la compagine ligure allenata da Gennaro Volpe, darà vita ad una gara che si preannuncia avvincente, in una cornice di pubblico che sarà degna di ben altre categorie.

Sarà un Barbera ancora una volta sold out , quello che ospiterà la squadra biancoceleste e le poche decine di sostenitori provenienti da Chiavari, con circa 33.000 spettatori sugli spalti ad incitare capitan De Rose e compagni verso il prossimo turno . Final Four , dove ha già messo piede ieri sera la FeralpiSalò , dopo il successo esterno per 2-1 del "Mapei Stadium" contro la Reggiana , tra le favorite della vigilia in questi playoff promozione. L’edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" si sofferma sul record di spettatori, che questa sera riempiranno l'impianto di viale del Fante, nella sfida in programma alle 21.00.

La febbre rosanero è incontrollabile. Un'intera città è pronta ad incitare, supportare e trascinare la formazione allenata da Silvio Baldini, in virtù dell'entusiasmo generato dagli ultimi risultati ottenuti dalla compagine siciliana. In un "Barbera" sold out, è stato anche superato il record di spettatori presenti, registrato in occasione della sfida interna contro la Triestina, nella gara del turno precedente, dove sugli spalti erano presenti 31.801 tifosi. Questa sera, il dato è destinato ad essere scritto nella storia, con il numero di ticket emessi che è maggiore , seppur di poche centinaia di unità, rispetto alla gara contro gli alabardati. Attualmente saranno 32.467 i sostenitori rosanero pronti a spingere con il loro tifo il Palermo di Baldini, con il tecnico di Massa che non ha mai nascosto la sensazione concreta riuscire ad ottenere la promozione con in Serie B con il Palermo"nel segno del destino".