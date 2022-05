Palermo-Virtus Entella, il “Barbera” sarà sold-out: il 40% andrà al club ligure

La Virtus Entella sorride in vista del match di ritorno contro il Palermo, in programma sabato sera al "Renzo Barbera"

Un altro "pienone" al "Renzo Barbera" per la sfida contro la Virtus Entella . Dopo la vittoria conquistata martedì sera al Comunale di Chiavari, il Palermo di Silvio Baldini affronterà nuovamente gli uomini di Volpe fra le mura amiche nel ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. E per l'occasione, sugli spalti, vi saranno oltre 30 mila persone. Al momento, infatti, su VivaTicket i tagliandi risultano già tutti esauriti.

"Un sold out che fa felice anche l’Entella", scrive l'edizione odierna de "Il Secolo XIX". D'altra parte, nei playoff nazionali la ripartizione degli incassi è così regolamentata: al netto di un rimborso forfettario che viene calcolato in base alla capienza dello stadio (una cifra non troppo elevata), il restante va per il 20% alla Lega, mentre l'80% viene suddiviso in parti uguali tra i due club.