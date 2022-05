Palermo-Virtus Entella, Galati: “Morosini non ha i 90′. Il quarto posto…”

Ha parlato nell'intervallo del match tra Palermo e Virtus Entella, Francesco Galati, direttore generale del club biancoceleste

"Arrivare quarti in campionato ti costringe a fare un percorso un po' più lungo. Perdere giocatori nel tragitto è normale. Andremo avanti senza di loro e chi sta giocando al posto loro sta facendo bene. Sicuramente nel secondo tempo ci giocheremo le nostre alternative in avanti. Morosini sta abbastanza bene ma non ha i 90 minuti nelle gambe. Ha esplosività e forza, non ha la tenuta perché rientra da un infortunio"