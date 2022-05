Palermo-Virtus Entella: dove vedere la sfida del Barbera in diretta tv e streaming

Palermo-Virtus Entella: ecco dove vedere in diretta tv e streaming la sfida valida per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, in programma allo Stadio "Renzo Barbera" alle 21.00

Con il match andato in scena ieri, venerdì 20 maggio, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, tra Reggiana e FeralpiSalò, vinto dalla compagine allenata da Vecchi con conseguente approdo alle Final Four promozione di Lega Pro, si è aperta la giornata di ritorno del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C.

Questa sera alle ore 21.00, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo di Silvio Baldini affronteranno la Virtus Entella, dopo il successo esterno ottenuto nella gara d'andata del "Comunale" di Chiavari. Dopo il passaggio del turno nel doppio confronto con la Triestina, adesso, la formazione rosanero di capitan De Rose e compagni va a caccia dell'accesso alle semifinali dei playoff promozione di Serie C, dove potrebbe sfidare proprio la Feralpisalò, vittoriosa per 2-1 nel match di ieri sera contro la Reggiana guidata dall'ex rosa, Aimo Diana.

Oltre alla diretta testuale di Mediagol.it, i tifosi potranno seguire la gara del "Barbera" su Eleven Sports. Pertanto, il match sarà visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com). Per gli utenti all’estero la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports".

Ma non solo, Palermo-Virtus Entella sarà trasmessa gratuitamente in diretta anche su RaiPlay, la piattaforma streaming della tv di stato, fruibile da app Mobile e Desktop oltre che da PC e Smart TV.