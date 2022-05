Palermo-Virtus Entella, Volpe: “Mancavano giocatori importanti. Errore su Soleri…”

Volpe è amareggiato per il risultato ma soddisfatto per il percorso ai playoff della sua Virtus Entella, sconfitta al "Barbera" di Palermo

Gennaro Volpe , tecnico della Virtus Entella , è stato intervistato ai microfoni della Rai al termine della gara contro il Palermo , pareggiata per 2-2 subendo la rimonta dei rosanero che ha spezzato il sogno del club ligure eliminato dai playoff di Serie C ad un passo dalle final four:

"Io ci tengo a ringraziare i miei giocatori, un esempio di serietà dal primo giorno del ritiro fino a stasera. Nel primo tempo siamo stati troppo timorosi, mentre nel secondo abbiamo bruciato bene. Poi è venuta fuori la qualità del Palermo. Chiaro, c'è dispiacere, ma dopo la retrocessione c'è una base forte per ripartire l'anno prossimo. Io sono un sognatore e ci ho creduto tanto ma sapevo che fosse ancora lunga. Siamo dinanzi ad un pubblico di Serie A e posso solo fare i complimenti. Gol di Soleri a difesa schierata? Una grossa ingenuità ma non voglio andare oltre. Fa male e fa parte del calcio. Gli errori fanno parte della vita. Abbiamo fatto un gran percorso e sognavamo di giocarci la promozione fino alla fine. Abbiamo una base solida per ripartire. Non mi piace parlare degli assenti ma all'andata ci mancavano alcuni giocatori pesanti ed importanti per questa categoria. Oggi mancavano Paolucci e Schenetti ma chi ha giocato ci ha regalato emozioni fino allo 0-2. Siamo orgogliosi di aver giocato una partita così in uno stadio stupendo".