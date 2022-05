Palermo-Virtus Entella: 19.000 biglietti venduti per il match. Barbera sold out…

Venduti 19.000 biglietti per il match di ritorno del "Renzo Barbera", Palermo-Virtus Entella, gara del secondo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C 2021-2022

Cresce l'attesa e l'entusiasmo tra i tifosi rosanero in vista del match di ritorno in programma sabato 21 maggio alle ore 21.00 allo Stadio "Renzo Barbera", dove il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Virtus Entella nel secondo atto della sfida promozione dei playoff di Serie C .

Dopo il successo esterno della compagine rosanero al "Comunale" di Chiavari per 2-1, a poco più di ventiquattro ore dall'avvio della messa in vendita dei biglietti per il retourn match del Barbera, sono stati già venduti 19.000 biglietti per la gara casalinga di sabato sera. Dei titoli emessi circa 3.200 sono stati venduti con diritto di prelazione, destinato agli abbonati della stagione di Lega Pro 2021-2022.