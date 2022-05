Palermo-Virtus Entella: 26.000 biglietti venduti per il match. Vicino il sold out!

Venduti 26.000 biglietti per il match di ritorno del "Renzo Barbera", Palermo-Virtus Entella, gara del secondo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C 2021-2022

Aumenta l'entusiasmo in vista del match di ritorno in programma sabato 21 maggio alle ore 21.00 allo Stadio "Renzo Barbera", dove il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Virtus Entella nel secondo atto della sfida promozione dei playoff di Serie C.