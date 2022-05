Fella: “Spero di segnare altri gol importanti per il Palermo. Tutti i sacrifici…”

In mixed zone, il tecnico del Palermo Silvio Baldini e l'attaccante, Giuseppe Fella, hanno analizzato il 2-2 casalingo davanti a 33 supporters rosanero, nel match di ritorno del secondo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C

"Questo gol è stato importantissimo, una scarica di tutti i sacrifici che ho fatto e delle difficoltà che ho avuto, molto emozionante. Io ci sono, sempre a disposizione, spero di poter dare il mio contributo. C'è tanta voglia, l'anno scorso ci sono rimasto male per come è finita con l'Avellino. Adesso speriamo di andare ancora avanti e chiudere in bellezza. Questa squadra ha fame, lotta con un entusiasmo ed una fiducia importante. Sullo 0-2 eravamo rammaricati, ma in tanti avevamo la voglia di recuperare il risultato. Rovesciata? Quando ho visto quel pallone non ci ho pensato due volte, la provo spesso e stasera è andata bene. La Curva ci ha richiamato in campo, non abbiamo pensato ad un gruppo di tifosi che non avevamo salutato. Le emozioni giocano anche questi scherzi. Spero che ci siano altri gol più importanti del mio. Questo pubblico è un emozione unica, l'ultima partita in casa non sono riuscito a giocare, oggi ne ho avuto la possibilità e quel boato dopo la rete è stata un'emozione fantastica. Da un po' siamo riusciti a trovare compattezza e unione, ciò che conta è il gruppo ed andare avanti. In un'intervista che feci tempo fa dissi di voler finire a 6-7 gol vincendo il campionato: l'obiettivo delle reti è stato raggiunto, adesso manca quello più importante".