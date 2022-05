Palermo-Virtus Entella 2-2: dominio, baratro, estasi! Soleri e Fella ed è Final Four

Il Palermo domina per un'ora e coglie due pali, ma va incredibilmente sotto per due a zero nella ripresa. Soleri e Fella scacciano la grande paura e regalano la meritata qualificazione agli uomini di Baldini

Dalla grande paura all'apoteosi. Al culmine di una gara avvincente, intensa e vibrante, caratterizzata da un'incredibile altalena di emozioni, il Palermo sfodera una reazione di grande livello e riacciuffa la qualificazione quando ormai pareva sull'orlo del baratro. Dopo un'ora di marcata supremazia territoriale, in cui la compagine rosanero ha fatto la partita con coraggio, ritmo ed intraprendenza, cogliendo due legni e sprecando un paio di ottime chances per sbloccare la gara. Un quarto d'ora di impasse nella fase centrale della ripresa, in cui la Virtus Entella ha spinto forte sull'acceleratore infierendo sulla stanchezza di una squadra gagliarda e pugnace ma fisiologicamente a corto di energie. Merkaj ha creato grossi impacci alla linea difensiva di Baldini, procurandosi e trasformando un rigore che Massolo ha intuito e sfiorato ma non è riuscito a neutralizzare. Il vantaggio ligure ha accresciuto apprensione e complicato sul piano psicologico una gara già ad alto coefficiente di difficoltà. L'ennesima amnesia difensiva, linea troppo alta presa d'infilata su una ripartenza ospite, uscita fuori tempo di Massolo e assist di Merkaj per il raddoppio di Karic, sembrava aver definitivamente piegato le gambe agli uomini di Baldini. Spinta dal pubblico del Barbera, la compagine di Baldini ha tirato fuori cuore ed attributi, accorciando le distanze con una rasoiata chirurgica di Edoardo Soleri e completando la rimonta con la mezza sforbiciato di Peppe Fella. Due subentranti decisivi, che insieme ad Odjer e Silipo hanno dato una marcia in più in termini di freschezza e fisicità alla formazione rosanero.

PRIMO TEMPO - Altro bivio playoff in direzione Final Four, altro sold out in un Barbera da brividi. Il Palermo di Silvio Baldini vuole archiviare la pratica Virtus Entella e continuare ad alimentare il sogno Serie B. Sullo slancio del blitz esterno realizzato al Comunale di Chiavari e sull'onda di un entusiasmo che coinvolge una città intera, la compagine rosanero vuole dimenticare la calcisticamente tremebonda serata nel retour match contro la Triestina.

Il tecnico toscano vara il consueto 4-2-3-1 e cambia pochissimo rispetto all'undici titolare che ha vinto pochi giorni fa in Liguria. Massolo confermatissimo tra i pali, Buttaro e Giron esterni bassi, Lancini e Marconi tandem di centrali nel cuore della retroguardia. Damiani vince il ballottaggio con Odjer ed affianca il rientrante capitan De Rose in zona nevralgica, Floriano, Luperini e Valente compongono il tridente a sosyegno di Brunori.

Volpe si gioca il tutto per tutto e conia una squadra dalla marcata vocazione offensiva. Davanti a Borra, tornano Chiosa in difesa, in coppia con Sadik, e Dessena in mezzo al campo. Coppolaro e Barlocco deputati a spingere sulle corsie, Rada e Karic a completare il centrocampo. All-in in attacco con Capello e Magrassi a supporto del bomber Merkaj.

Palermo che parte con intraprendenza, intensità e piglio delle migliori occasione. Floriano ruba un pallone sulla propria trequarti e si invola in ripartenza innescando Brunori, il destro dell'italobrasiliano si stampa sul palo e l'ex Bari ribadisce in rete in chiara posizione d offside. De Rose scalda le mani a Borra con un destro secco ma centrale. Ottima combinazione al minuto sedici tra De Rose-Luperini e Damiani: il destro a giro del numero 21 sullo scarico dell'ex Trapani si alza sopra la traversa. Palermo corto, alto aggressivo, reattivo e tonico in pressione sulla sfera e sulle seconde palle. Damiani sventaglia per l'attacco alla profondità di Brunori, il tirocross per l'accorrente Luperini viene letto e sventato dalla retroguardia ligure. Valente finisce sul taccuino del direttore di gara per un fallo in mezzo al campo, poco dopo stessa sorte per Coppolaro tra gli ospiti. Damiani imbuca bene per Floriano, palla a rimorchio per il liberissimo Brunori che incrocia troppo il mancino da ottima posizione. Il Palermo batte malissimo un corner e l'Entella orchestra la sua prima ripartenza insidiosa del match: Capello schiaccia di testa ma Massolo controlla senza patemi. Valente crossa e Brunori viene arginato con le maniera forti nel cuore dell'area di rigore: tutto regolare per l'arbitro. Buttaro prova il destro dalla distanza e chiama Borra alla deviazione in corner.

SECONDO TEMPO - Baldini richiama in panchina Floriano e lancia Soleri. Volpe rileva Capello con Meazzi. Palermo che impatta con grande veemenza anche la ripresa: Brunori sfrutta un rimpallo e calcia da posizione defilata, sul flipper nell'area piccola Luperini coglie il secondo palo della serata. La partita prende una piega inattesa al minuto 55: Merkaj taglia bene e brucia Marconi,Massolo lo stende e l'arbitro decreta il penalty. Il bomber di Volpe incrocia con il destro, Massolo intuisce e sfiora ma non riesce ad evitare il vantaggio ligure. Baldini rileva un esausto Valente con Andrea Silipo. Il gioiello scuola Roma ha subito una buona chanche, Odjer lo pesca bene sulla trequarti ma il suo mancino è troppo debole e centrale. Merkaj si invola e semina il panico nella difesa rosa, De Rose lo argina con una chiusura prodigiosa che evita il peggio. La squadra di Baldini sbanda e si fa infilare da una verticalizzazione con la linea difensiva troppo alta, Merkaj anticipa Massolo ed offre a Karic su un piatto d0argento la palla del raddoppio. Barbera gelato e Baldini si gioca gli ultimi cambi: dentro Crivello e Fella per Giron e De Rose. Il Palermo trova la forza d'animo di reagire e riacciuffare per i capelli la meritata qualificazione. Soleri si incunea in area e spara un destro radente in diagonale che fa impazzire di gioia il Barbera. In un tripudio di passione il Palermo trova anche l'energia per pareggiare i conti: Soleri squarcia la retroguardia ligure in percussione e Fella trova in mezza girata la gioia personale. Dall'inferno al paradiso calcistico in una manciata di minuti. Il Palermo stringe i denti senza soffrire nel recupero. Dopo una incredibile altalena di emozioni, il Palermo stacca il pass per la semifinale dei playoff di Serie C.