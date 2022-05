Palermo-Virtus Entella 1-2: Soleri risponde a Karic e riporta i rosanero in paradiso

Cambia ancora il parziale al Barbera, 1-2 favore del Palermo. Soleri risponde a Karic nel match tra i rosanero e la Virtus Entella

Cambia per la terza volta il parziale al "Renzo Barbera" di Palermo, nel match tra i rosanero di Silvio Baldini e la Virtus Entella di Volpe. A raddoppiare favore dei biancocelesti Nermin Karic. Rete siglata su ripartenza al 71'. Per poi vedersi vanificare il vantaggio dalla grandissima rete di Soleri 9 minuti dopo. Stadio siciliano in visibilio.