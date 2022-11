Palermo, Vido jolly di Corini: due pali, un rigore procurato e mai titolare

Lo strano caso di Luca Vido, ottantaquattro minuti, due pali e un rigore procurato. L'ex Perugia e Pisa, tra le altre, non è mai sceso in campo da titolare, ma ha certamente un indice molto alto nel rapporto tempo a disposizione-coefficiente di pericolosità, come sottolinea l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport". Anche se ad oggi il calciatore di proprietà dell'Atalanta non ha ancora siglato nessun gol, quando entra in campo c'è sempre andato molto vicino, mostrandosi tra le opzioni più pericolose tra quelle a disposizione in panchina.