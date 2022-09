Palermo, Vido alternativa a Brunori ma vuole anche far coppia con l’italo-brasiliano

I numeri di Vido che cerca consacrazione a Palermo, proponendo coppia con Brunori

"Vido per Brunori: in alternativa o in coppia? Il dilemma sta tutto qui", apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport siciliana, che punta i riflettori sull'attaccante arrivato a Palermo in prestito con opzione di riscatto dall'Atalanta, il quale si è presentato alla stampa palermitana lo scorso lunedì.

Parlando di numeri, Vido ha raccolto quattro presenze in Serie A con l'Atalanta, mentre il record personale di gol realizzati in una singola stagione è con il Perugia nella stagione 2018-2019 in cui l'attaccante ha messo a segno dieci reti. Con il Pisa in una stagione e mezza ha messo in fila 9 reti, mentre con Cremonese e Spal ha totalizzato 6 reti equamente distribuite.

"Il Palermo come opzione a Brunori ha voluto un giovane esperto, perché Vido, a 25 anni, può ancora ambire alla definitiva consacrazione. Ecco perché tra i suoi obiettivi potrebbe esserci anche quello di convincere Corini a farlo giocare con Brunori", sottolinea il quotidiano che evidenzia l'opzione di far giocare i due centravanti in coppia dal primo minuto, una soluzione raramente proposta dal tecnico Eugenio Corini che però non sarebbe da escludere.