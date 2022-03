Palermo-Vibonese, vittoria cercasi: la ricetta di Baldini per battere Orlandi

La sfida tra Palermo e Vibonese è in programma alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera": mister Silvio Baldini suona la carica

Il Palermo cerca i tre punti. Alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera" i rosanero di Silvio Baldini - reduci dalla deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla -, affronteranno la Vibonese di mister Nevio Orlandi per la gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

“Mi auguro che non si sottovaluti l’avversario. Tutta la settimana si è lavorato con la consapevolezza di aver subito una sorta di ingiustizia, nel senso che non meritavamo di perdere a Francavilla. A oggi posso dire che, al 99%, nessuno snobberà questa partita. Lascio l’1 % considerando caso e fatalità. Non vedo nessuna possibilità, anche perché noi dobbiamo giocare non contro gli avversari ma contro noi stessi. Se facciamo questo, avremo molte chance di conquistare questo campionato, migliorando molto partita dopo partita. Ho cercato di analizzare momento per momento. Ho visto i giocatori allenarsi con rabbia e determinazione. I ragazzi non sbaglieranno la partita, hanno lavorato intensamente e pensando all’avversario di turno. Andiamo in campo sapendo quale sarà la lettura della partita. La nostra è una squadra forte e per queste motivazioni avvantaggiata", ha dichiarato il tecnico del Palermo nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita.

I rosanero, dopo aver lasciato per strada punti importanti e perso l’ambitissimo secondo posto in classifica, proveranno a risalire la china sotto gli occhi vigili e attenti dell’allenatore originario di Massa - in Toscana -, che crede ancora nella possibile rimonta sulla capolista Bari.

“Obiettivi? Ci siamo messi in testa di arrivare più in alto possibile. Se giochiamo come a Francavilla, le partite non possono andare sempre in quel modo. Ho fatto vedere la partita ai ragazzi, e in occasione di un fallo di mano ho detto loro di non protestare. Chi protesta si nasconde dietro gli errori arbitrali. Noi rappresentiamo oltre che una squadra di calcio una cultura. Dobbiamo andare avanti facendo crescere le prestazioni sul piano del gioco e del dinamismo, oltre che della concretezza. Tutto ciò va fatto col coraggio senza avere rimpianti. I giocatori rappresentano una città, dei tifosi che vogliono vedere lotta e sacrificio, non 11 giocatori che corrono dietro un pallone. Il fatto di avere questo spirito, del compagno che aiuta, in una terra dove spesso manca lavoro e le situazioni sono difficili, è una cosa bella per i tifosi. Variazioni di formazioni? Non posso dire nulla, se avessi fatto l’allenamento non mi nasconderei. Devo prendere in considerazione diversi giocatori, stasera finito l’allenamento farò le mie valutazioni”, ha proseguito il coach rosanero.

Al cospetto della Vibonese, Silvio Baldini e il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match - infatti - Roberto Crivello e Giuseppe Fella. Scontato il turno di squalifica, torna, invece, a disposizione del tecnico rosanero Edoardo Soleri.

"Dall’Oglio? Impossibile lasciare fuori uno dei più bravi che ha il Palermo se è al 100%. È un giocatore del quale non possiamo fare a meno, ha qualità tecniche e tattiche che gli permettono di fare giocate importanti per scardinare le difese avversarie. Abbiamo giocato una partita a Francavilla dove sono state sprecate tante occasioni. Una squadra come la nostra, che gioca per obiettivi importanti, non può permetterselo. Il secondo gol è propiziato da un fallo di mano, ma non per questo bisogna lamentarsi. Dobbiamo essere più forti dell’errore, rappresentando la cultura dei tifosi palermitani. Se facciamo questo, ognuno lotterà per raggiungere questo sogno che oggi sembra impossibile. Se riesco a entrare dentro il cuore dei giocatori, ciò che sto dicendo oggi a voi può diventare in futuro qualcosa di magico. Tifosi allo stadio? Non so perché la gente ancora non sia attaccata al Palermo, sono qui solo da un mese e mezzo. Io però sono sicuro che se riusciamo a giocare delle partite importanti, il Barbera si riempirà come con la Nazionale, ne sono sicuro al 100%. Le palle gol capitano a tutti, non solo a Brunori. Credo che se la squadra si muove con una certa sinergia, può segnare Brunori così come altri giocatori. Abbiamo anche gli esterni che chiudono sempre l’azione, ci sono molte possibilità", ha concluso Baldini.