Palermo-Vibonese, le pagelle dei quotidiani: Silipo sciupa un’altra occasione, il migliore…

Zero a zero. Finisce a reti inviolate il match andato in scena sabato pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Dopo l’ennesima battuta d’arresto contro il Monopoli, in occasione della sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha fallito l’obiettivo riscatto, non riuscendo a portare a casa l’intero bottino. Al cospetto della formazione calabrese, Filippi si è affidato ancora una volta al suo 3-4-2-1 ma con novità importanti: una su tutte l’esordio dal primo minuto di Bubacarr Marong. L’unica nota lieta della giornata.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico originario di Partinico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Marong 6, Palazzi 6, Somma 6, Almici 5.5, Luperini 5.5, De Rose 6, Valente 5.5, Silipo 5, Santana 6, Rauti 5, Accardi 6.5, Floriano 6, Kanoute 6, Peretti sv; Filippi 5.5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Marong 6.5, Palazzi 5, Somma 5, Almici 6, Luperini 5, De Rose 5, Valente 5.5, Silipo 5, Santana 6, Rauti 5, Accardi 6.5, Floriano 5.5, Kanoute 6.5, Peretti sv; Filippi 5.5.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Marong 6, Palazzi 5, Somma 5, Almici 5.5, Luperini 5, De Rose 6, Valente 6, Silipo 5, Santana 5.5, Rauti 5.5, Accardi 6.5, Floriano 6, Kanoute 6, Peretti sv; Filippi 5.