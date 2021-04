PALERMO-VIBONESE, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro la Vibonese.

Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Alberto Pelagotti e compagni, dunque, torneranno a giocare in casa dopo tre gare di fila disputate in trasferta.

Un paio di ingenuità, minuti di inspiegabile blackout, soliti difetti ed acclarati limiti strutturali. Dopo tre vittorie di fila conquistate lontano dal capoluogo siciliano, la compagine rosanero ha subito la rimonta da parte del Monopoli nei minuti finali della gara valevole per il recupero del trentaduesimo turno. Una sconfitta rocambolesca, con il Palermo che ha sprecato così la ghiotta chance di rosicchiare punti alle dirette concorrenti, fallendo l’aggancio all’ottavo posto.

In occasione della partita contro gli uomini di Giorgio Roselli, Giacomo Filippi dovrà fare a meno di Lorenzo Lucca e Ivan Marconi, che dovrà scontare un turno di squalifica. Mentre il numero 17 rosanero, costretto a lasciare il campo di Monopoli anzitempo a causa di un problema al ginocchio sinistro, dovrà rimanere fuori fino al termine della regular season. Almici e Lancini, invece, torneranno a disposizione del tecnico.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che ripartirà ancora una volta dal 3-4-2-1.

Davanti a Pelagotti, Accardi, Palazzi e Somma comporranno la linea difensiva; Almici e Valente agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. Dubbi in avanti. Santana è pronto per ritrovare una maglia da titolare, così come Floriano. Per l’altro posto in attacco è ballottaggio tra Saraniti e Rauti. In alternativa, Filippi potrebbe ritornare al falso nueve e optare per l’attacco leggero senza punti di riferimento.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Vibonese.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma; Almici, De Rose (Odjer), Luperini, Valente; Santana, Floriano; Saraniti (Rauti).

Indisponibili: Lucca

Squalificati: Marconi.

VIBONESE (3-5-2): Marson; Bachini, Sciacca, Vergara; Statella, Mahrous, Laaribi, Cattaneo, Ciotti; Spina, Parigi.

Indisponibili: Mattei, Rasi, Leone, Ambro, Plescia, Redolfi, Vitiello

Squalificati: Berardi.