Palermo, via libera di Baldini: giocatori in vacanza dopo la cena finale

I festeggiamenti si sono prolungati fino a ieri sera quando, prima del classico rompete le righe di Baldini, la squadra ha effettuato una cena insieme agli sponsor del club presso "Costa Ponente". Da oggi, infatti, tutti i giocatori partiranno per le vacanze in attesa di venire a conoscenza del proprio futuro tra la cessione del Palermo Calcio e il calciomercato che incombe per preparare al meglio la prossima stagione agonistica che i rosanero vivranno in cadetteria. Seguiranno aggiornamenti...