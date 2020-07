Palermo, i passi verso la C: via libera ai rinnovi con otto big, attesa per gli under

L’attesa, forse, è finita

Apre così l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, evidenziando come la Figc abbia risolto l’intoppo burocratico legato ai contratti dei giocatori. “I big del Palermo – si legge – avranno ben presto il loro contratto da professionisti, una formalità che ha frenato le attività del club nelle ultime settimane”. Soltanto lunedì, infatti, è stata ufficializzata la proroga degli accordi fino al 20 luglio e la possibilità per le società neopromosse in Serie C di accedere alla modulistica per i nuovi contratti professionistici.

Un passaggio che ha creato non poche difficoltà tra i giocatori certi di una conferma. “Senza l’emergenza sanitaria, i contratti dilettantistici sarebbero scaduti il 30 giugno e, di conseguenza, gli accordi professionistici avrebbero avuto decorrenza a partire dal 1° luglio. Quasi un mese prima rispetto a quanto previsto con la nuova normativa, per di più dopo aver rinunciato al premio per la promozione in Serie C. Anche questo è un effetto della pandemia da Covid-19, che ha fatto slittare la fine della stagione al di fuori dei tornei dilettantistici e ha causato uno spostamento generale di tutte le scadenze”, si legge.

Palermo, per la panchina corsa a due tra Pecchia e Caserta: si attende il sipario sui campionati

Il Palermo, fino al 20 luglio, ha dunque dei contratti validi con tutta la rosa della stagione 2019/20, anche se soltanto in teoria. La società, infatti, ha confermato soltanto alcuni dei giocatori. Per Pelagotti, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli, Floriano e Santana manca solo la formalità della firma per potere essere ufficialmente ancora legati al club rosanero. Per il ritorno degli under, invece, il Palermo dovrà attendere settembre, quando riaprirà la sessione di mercato. Il club di Viale del Fante, tuttavia, ha già un piano B: “L’intenzione, in trattativa con le società che detengono i cartellini dei giovani avuti in prestito lo scorso anno, è quella di chiedere un nulla osta almeno per averli in ritiro”.

Calciomercato Palermo, il futuro di Andrea Silipo: il club rosa punta forte sul gioiello della Roma. La situazione

Infine, un’altra tappa indispensabile per il club rosanero in vista della prossima stagione di Serie C è quella relativa al cambio di denominazione. Presto, in tal senso, verrà convocata l’assemblea dei soci.