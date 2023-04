Palermo, verso Venezia: Bettella in dubbio, Graves più vicino al rientro in difesa

Il Palermo nel prossimo match di Serie B affronterà il Venezia di Paolo Vanoli

“Palermo verso il Venezia: Bettella e Graves da valutare”. Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Venezia in programma sabato 15 aprile alle 14.00 al Pier Luigi Penzo ed in particolare sul pacchetto arretrato dei siciliani.

Il club rosanero, dopo il pareggio interno contro il Cosenza ha deciso di ritornare subito in campo per preparare la sfida contro la formazione di Paolo Vanoli, altro spartiacque della stagione. "Allenamento mattutino al Barbera in cui i rosanero, come di consueto il giorno dopo il match, si sono divisi in due gruppi. Programma di scarico tra palestra e fisioterapia per chi ha giocato più di 45 minuti con i calabresi. Per tutti gli altri, invece, lavoro in palestra e poi in campo con la palla e chiusura con una partita a tema." Questo, quanto sottolineato dal quotidiano.

Il pacchetto arretrato non è ancora al completo: Graves e Bettella nell'ultimo turno contro i calabresi di William Viali non sono stati a disposizione e puntano al rientro con il Venezia. Il primo ha piede educato, senso della posizione, esplosività, propensione all'anticipo sul diretto avversario, abilità nel gioco aereo e discreto tempismo. L'ex Monza spicca per sagacia tattica, prestanza atletica e vigoria in marcatura. Tutte caratteristiche e qualità intraviste solo a singhiozzo durante la stagione, al netto di una serie di infortuni che hanno tormentato l'annata agonistica del calciatore prelevato dalla società rosanero in estate.

Il talentuoso centrale classe 2000, doveva essere tra i baluardi del comparto arretrato, ma il troppo tempo bassato ai box non gliel'ha permesso. Per Bettella sole 16 presenze stagionali, caratterizzate dal misero 27% di minuti da titolari al cospetto del 34% passato in campo. Numeri che indentificano chiaramente uno scarso impiego per un giocatore ritenuto tra i prospetti più performanti e di qualità del panorama nazionale nel suo ruolo.

"Tra i due, è il difensore danese ad avere maggiori possibilità di rientrare nel gruppo vista l’entità dell’infortunio, meno grave rispetto a quella accusata dall’ex Monza. Ancora fuori, invece, Di Mariano che ne avrà almeno per altre due settimane." Chiosa così l'articolo del Giornale di Sicilia.