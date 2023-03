Palermo, verso Parma: previsti 3000 tifosi come nella finale playoff di Padova

“Palermo a Parma con oltre 3mila tifosi al seguito. L’ultima volta fu nella finale d’andata contro il Padova”. Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul prossimo match che vedrà impegnati i ragazzi di Eugenio Corini in quel dell'Ennio Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia . Sfida nella quale sono previsti circa tremila tifosi rosanero.

L'ultima volta che venne toccato un numero così alto di tifosi in trasferta fu in quel Padova, lo scorso cinque giugno. Era il match valido per la finale d'andata dei playoff di Lega Pro, nella quale ebbero la meglio i rosanero di Silvio Baldini. Un Palermo solido, cinico e concreto si aggiudicò con non poca sofferenza la prima parte dell'atto conclusivo della Serie C. Decise la sfida un lampo di Floriano all'alba del match, dopo una decina di minuti, con l'esterno offensivo rosa rapace e risoluto nel capitalizzare un assist di Valente dopo un errore di Curcio. Il resto, al ritorno fu storia.