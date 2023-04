Palermo, verso Parma: il jolly dei rosanero è Valente. L’ex Carrarese fa coraggio

Dopo la febbre rimediata da Verre e Pigliacelli , è rimasto ai box Francesco Di Mariano . Uno stop che era arrivo sul più bello per l'esterno siciliano, reduce da tre gol nelle ultime due partite disputate. Gol decisivo contro il Pisa e doppietta altrettanto pesante al Tombolato contro il Cittadella . L'ex attaccante di Lecce e Venezia tra le altre, già da settimane lavora a parte per un fastidio a un ginocchio che lo tormenta e non poco. Inoltre ha saltato la sfida con il Modena , e quella contro il Parma la vedrà ancora una volta da fuori.

Come alternativa all'ex Lecce e Venezia c'è Nicola Valente. L'uomo che fa le cose giuste nei momenti giusti portando a casa spesso e volentieri voti positivi. Pupillo di Silvio Baldini, uno dei protagonisti della splendida cavalcata che ha condotto il Palermo in Serie B. Dai dilettanti al secondo gradino del calcio professionistico italiano ad oltre trent'anni di età. Oggi è un punto fermo anche per Eugenio Corini, che lo schiera assiduamente che sia dal primo minuto o a gara in corso. 25 presenze per lui nel torneo cadetto, tre gol e cinque assist. Dei quali sono arrivati tutti in trasferta, meno le ultime due assistenze nel match casalingo contro il Modena. Per il resto, tutti bonus per la banda rosanero da raccogliere lontano dal Barbera. Partendo dal San Nicola di Bari, passando per il Braglia fino al Curi di Perugia. Il Tardini di Parma è la prossima tappa e chissà che ancora una volta, sia il debuttante a fare la differenza.