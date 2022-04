Palermo verso Monopoli, domani Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo Silvio Baldini risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma venerdì 8 aprile alle 13.00

Il Palermo prosegue il proprio cammino dopo due successi consecutivi, entrambi ottenuti tra le mura amiche del "Barbera" contro Taranto e Picerno. Entrambe le gare sono state condotte dal vice allenatore rosanero Mauro Nardini, data l'indisponibilità causata dalla positività al Covid-19 di Silvio Baldini, ormai negativizzatosi dal virus. La prossima gara dei siciliani sarà cruciale per la lotta al secondo posto, contro un Monopoli sicuramente più stanco dei rosa visto l'impegno infrasettimanale perso contro il Taranto. Baldini presenterà venerdì in sala stampa la partita in programma al "Veneziani" tra Monopoli e Palermo questo sabato alle ore 14.30: