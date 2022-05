Palermo, verso le Final Four: novità Var nei playoff, come cambia il regolamento

Martedì 25 e domenica 29 maggio il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Feralpisalò di mister Vecchi

Il Palermo vola in semifinale dei Playoff di Serie C. Mercoledì 25 e domenica 29 maggio gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Feralpisalò di mister Vecchi , con il match di ritorno che si giocherà al "Renzo Barbera".

Intanto, in occasione delle Final Four cambia il regolamento. Nel dettaglio, il tabellone prevede gare di andata e ritorno per le due semifinali. In caso di parità dopo i 180 minuti non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente i calci di rigore.