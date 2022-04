Palermo verso l’AZ Picerno: domani Nardini in conferenza stampa

Il vice-allenatore del Palermo, Mauro Nardini, risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma sabato 2 aprile alle 12.30

Dopo il successo interno per 5-0 contro il Taranto, nel recupero della terza giornata di ritorno del girone C di Serie C, il Palermo di Silvio Baldini si prepara alla prossima sfida contro l'AZ Picerno, in programma domenica 3 aprile al "Renzo Barbera" alle 14.30. Per presentare la sfida contro la compagine lucana, sabato 2 aprile alle ore 12.30, Mauro Nardini, vice di Silvio Baldini, presenterà in conferenza stampa la gara contro la formazione della "leonessa", gara valida per la trentacinquesima giornata di Lega Pro.