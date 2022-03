Palermo, verso l’Avellino: sabato mister Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo Silvio Baldini interverrà sabato12 marzo nella conferenza stampa della vigilia del match di Serie C contro l'Avellino

Archiviata la bella vittoria casalinga contro la Vibonese, il Palermo si prepara alla delicata trasferta al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino, big match della 31a giornata del girone C di Serie C. I rosanero dovranno sfatare il tabù delle gare in trasferta, nessuna vittoria infatti nel 2022 lontano delle mura amiche del Barbera. Il tecnico rosanero Silvio Baldini interverrà in conferenza stampa sabato 12 marzo alle ore 10:15. Di seguito il comunicato della società: