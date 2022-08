Palermo, verso l’Ascoli: Soleri vicino al rientro, Sala da valutare. Si ferma Fella

Nella seduta svolta ieri dalla compagine rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini, dall'infermeria arrivano notizie rassicuranti. Sembrerebbe vicino al rientro Edoardo Soleri, attaccante che nel match esterno del "San Nicola" contro il Bari è rimasto fuori dalla distinta per un problema al polpaccio destro. Le condizioni fisiche del calciatore classe 1994, che durante questi giorni ha ripreso ad allenarsi in maniera graduale, verranno valutate nuovamente nella giornata di oggi, per capire se l'attaccante può rientrare o meno in gruppo. Stop, invece, per Giuseppe Fella costretto a fermarsi per un problema all'adduttore sinistro. L'attaccante ex Monopoli si è già sottoposto a terapie ed oggi effettuerà dei controlli.