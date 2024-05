Palermo, verso l’Ascoli: seduta pomeridiana a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Michele Mignani in vista della sfida in programma domenica pomeriggio al “Renzo Barbera”.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro l’Ascoli, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Seduta pomeridiana oggi a Torretta per i rosanero guidati da Michele Mignani.

Nella prima parte dell’allenamento la squadra ha lavorato divisi in due gruppi: lavori metabolici per i calciatori che hanno disputato la gara contro lo Spezia, mentre il resto del gruppo ha svolto forza in palestra. A seguire - informa il club di viale del Fante - la squadra ha effettuato un lavoro tattico a tutto campo sulla fase di possesso e su quella di non possesso e conclusioni in porta.