Palermo, verso l’Ascoli: seduta mattutina a Torretta, Valente in gruppo. Il report

La sfida Ascoli-Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Del Duca”.

È proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo in vista della sfida contro l’Ascoli, in programma sabato 16 settembre alle ore 14:00 allo Stadio “Del Duca”. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un'attivazione e mobilità, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Nicola Valente ha lavorato in gruppo, mentre restano da valutare le condizioni di Alessio Buttaro e Roberto Insigne, attualmente fermi ai box.