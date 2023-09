Palermo, verso l’Ascoli: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

La sfida tra Ascoli e Palermo è in programma sabato 16 settembre, alle ore 14:00, allo Stadio "Del Duca".

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro l'Ascoli, in programma sabato 16 settembre, alle ore 14:00, allo Stadio "Del Duca". Seduta mattutina per la squadra di Eugenio Corini, che a Torretta ha svolto un'attivazione e circuit training in palestra, rondos, un gioco di posizione e partite a campo ridotto. Ancora assenti Sebastiano Desplanches, Aljosa Vasic e Kristoffer Lund, impegnati con le rispettive Nazionali.