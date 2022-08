Palermo, verso l’Ascoli: Marconi out, Bettella si candida. Sala e Devetak…

"Un'assenza forzata e i «soliti» tre da valutare". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Eugenio Corini inizierà a preparare la sfida contro l' Ascoli , in programma sabato sera allo Stadio "Renzo Barbera", con i tre nuovi innesti: Stulac , Di Mariano e Bettella , già a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella, che dovrà fare i conti con l'assenza di Marconi , espulso a Bari e costretto a saltare il match. Chi al suo posto?

Chi potrebbe partire subito titolare è il nuovo arrivato Davide Bettella, approdato nel capoluogo siciliano dal Monza a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club di Viale del Fante nella serata di giovedì. Con Lancini prima alternativa. Al "San Nicola", infatti, è stato proprio lui ad entrare in campo dopo il cartellino rosso rimediato da Marconi, non avendo di fatto altre soluzioni nel ruolo, "se non l'inserimento di Somma o Peretti, che al momento non sembrano rientrare nei piani tecnici".