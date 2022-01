Palermo, verso l’ACR Messina: martedì mister Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, sabato alle 12:15 risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa

Dopo la vittoria maturata al "Barbera" contro il Monterosi, il Palermo si prepara all'imminente seconda gara casalinga contro l'ACR Messina, recupero della ventunesima giornata del girone C di Serie C. Intanto, martedì 1 febbraio, il tecnico Silvio Baldini interverrà in conferenza stampa alle ore 12:30 alla vigilia della partita in programma mercoledì alle 18:00: dichiarazioni live su Mediagol.it